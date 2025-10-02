Diego Granade se tomó un café con La Popu en Roma: “Se vive onda mundial”

La Konga continúa con su gira internacional y hoy llega a Roma. En el tercer año consecutivo de la banda en Europa, Diego Granade compartió en “Para Todos” cómo vive la experiencia entre emociones, recuerdos y el calor de los argentinos en cada show.

La gira mundial de La Konga no se detiene. Después del arranque explosivo en Milán, donde miles de fanáticos vibraron al ritmo del cuarteto, hoy la parada es Roma. En medio de una caminata por el centro de la ciudad, Diego Granade se tomó un café con Alejandro Bustos y habló de lo que significa esta gira histórica.

“La verdad que no hago nada nuevo, soy un caminador. Me gusta meterme en cualquier lado, me encanta”, dijo, con la simpleza que lo caracteriza. Además, contó que aprovecha cada viaje para reencontrarse con amigos: “Gracias a Dios tengo muchos amigos que también aprovecho para visitar, que me ponen al día sobre cómo están viviendo ellos y mostrarme la realidad”.

Sobre el debut en Milán, Diego no dudó: “Se vive onda mundial. Es una sed de la peligrosa, se extraña, entonces empiezan contentos y terminan con una tocadita al alma”. Y recordó el momento más emocionante de la noche: “Cuando cantamos Muchachos se vive como un himno. Está bueno porque se une toda la gente, se extrañan los pagos”.

En un costado más íntimo, abrió su corazón: “A mí me tocó vivir que mi viejo se vaya de temprano para otro lado, así que tengo como sensaciones encontradas cada vez que me toca salir fuera del país”.

Esa nostalgia también se refleja en su mensaje final al público, “Mi mensaje cada vez que termina el show es que se vayan siendo felices, desde donde les toque. Creo que a todos les pasa por extrañar mucho a la Argentina”.

Consciente del lugar que ocupa La Konga en el mundo, Diego remarcó “Viste que uno reniega allá, pero no hay como los pagos. Así que nada, disfrutándolo mucho y defendiendo nuestra música, nuestro género, que es el discurso y el sueño que siempre hemos tenido”.

Antes de seguir camino hacia el próximo escenario europeo, cerró con una frase que refleja su esencia “Hay que valorar lo que tenemos allá y seguir haciendo cuarteto”.

Seguí toda la cobertura especial de la gira mundial de La Konga por La Popu.

