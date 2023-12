Diego Granadé pidió disculpas al público de Córdoba y llevó tranquilidad

La Konga tenia previsto para este jueves 7 de diciembre un show en Quality pero por un problema técnico en el vuelo quedaron varados en Neuquén y debieron suspender el show. Diego Granade en dialogó con Colorete Gianola contó los detalles de lo sucedido y pidió disculpas a los kongueros cordobeses.

“La verdad que súper amargados con todo lo de ayer, le pedimos disculpas a la gente. Estábamos trabajando en Neuquén tenemos show esta noche, pero teníamos también una fiesta privada y bueno nos subimos al avión yo me puse los auriculares hasta que sentí un olor a quemado intenso" expresó Diego conmovido.

“Viajábamos con unos niños que iban de viaje de estudio a Carlos Paz y ellos estaban muy asustados, pero bueno menos mal que no pasó nada, no paso a mayores, pegamos la vuelta, hasta que nos avisaron que no podía salir el vuelo que lo cancelaban" detalló.

“Y con respecto al show un bajón sabemos del esfuerzo de la gente para ir a vernos, algunos viajaron sabemos todo lo que sucede. Los shows en Córdoba son hermosos vemos un ratito la familia los amigos también, los artistas invitados que nos esperaban, pero bueno lo importante es que estamos bien.”

Lo que se viene para La Konga: “Esta noche tocamos en Neuquén y después viajamos a Buenos Aires, esperemos no pase nada que este todo bien. Fue un gran año con una gran movida, recibiendo siempre invitaciones de artistas, el cuarteto esta zarpado, es el momento estamos ahí metiéndole huevo para que siga creciendo, como Ulises Bueno también, Damián, un hermoso momento para todos.”

“El año que viene se vienen muchos festivales, muchas colaboraciones, estamos grabando algo, escribiendo nuevas canciones, estamos en un proceso de acomodarnos, nos fuimos a vivir juntos para que podamos trabajar más.”

Escucha la nota completa con Diego Granadé acá en la web de La Popu.



