Día por día la grilla de Jesús María 2026

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María celebrará su 60° edición del 8 al 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández. Con una programación que combina lo mejor del folklore, el cuarteto y la música popular argentina, el evento promete ser una de las citas más esperadas del verano.
La ciudad de Jesús María ya se prepara para recibir una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore, que en 2026 cumple 60 años de historia. El tradicional encuentro se desarrollará del 8 al 18 de enero en el emblemático Anfiteatro José Hernández, epicentro de la música y la tradición gaucha.
Durante la presentación oficial de la grilla estuvieron presentes artistas como Dúo Coplanacu, Los Trajinantes, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Cristian Herrera, Indio Lucio Rojas, Lautaro Rojas, Paquito Ocaño, Mauro Coletti (Los Tekis), Keso Pavón (Lbc), Euge Quevedo y Nico Sattler, quienes adelantaron lo que será una edición inolvidable.
A continuación, el detalle día por día de los artistas confirmados para Jesús María 2026:
Grilla completa del Festival de Jesús María 2026
Jueves 8 de enero
Jairo – Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Nati Pastorutti – Damián Córdoba – Decime Chango – Bien Argentino
Viernes 9 de enero
Los Palmeras – Q’Lokura – DJ Fer Palacio – Los 4 de Córdoba – Lautaro Rojas – Ángelo Aranda
Sábado 10 de enero
Abel Pintos – Los Nocheros – Los Herrera – Los Trajinantes – Sant2 – Mati Rojas
Domingo 11 de enero
Christian Herrera – Lázaro Caballero – Piko Frank – Lucas Sugo – Campedrinos – Magui Olave
Lunes 12 de enero
Los Tekis – La T y la M – Ke Personajes – Diableros Jujeños – Kepiano – Ceibo
Martes 13 de enero
Sergio Galleguillo – LBC y Euge Quevedo – Juan Fuentes – Carafea – Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
Luciano Pereyra – La Konga – Nahuel Pennisi – Maggie Cullen – La Callejera
Jueves 15 de enero
Soledad – Paquito Ocaño – Los Carabajal – Indio Rojas – Orellana Lucca – Chequelo
Viernes 16 de enero
Chaqueño Palavecino – El Loco Amato – Las Voces de Orán – Cabales y Canto 4 – Loy Carrizo – Los Alonsitos
Sábado 17 de enero
Jorge Rojas – Ahyre – Cazzu – Ulises Bueno – Guitarreros – La Clave Trío
Domingo 18 de enero
Los Manseros Santiagueños – Desakta2 – Raly Barrionuevo – Dúo Coplanacu – Flor Paz – Simón Aguirre – Ganador del certamen “Camino al Festival”
La edición número 60 del Festival de Doma y Folklore de Jesús María se perfila como una de las más grandes de su historia, con una programación que une generaciones y estilos, celebrando la música popular argentina en todas sus formas.
¿Qué evento se llevará a cabo en Jesús María?
El Festival Nacional de Doma y Folklore.
¿Quiénes son algunos de los artistas que se presentarán?
Artistas como Dúo Coplanacu, Los Trajinantes, y Abel Pintos.
¿Cuándo se realizará el festival?
Del 8 al 19 de enero de 2026.
¿Dónde tendrá lugar el evento?
En el Anfiteatro José Hernández de Jesús María.
¿Por qué es especial esta edición del festival?
Cumple 60 años de historia y presenta una programación diversa que celebra la música popular argentina.
