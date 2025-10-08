Día por día la grilla de Jesús María 2026

Colorete Gianola

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María celebrará su 60° edición del 8 al 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández. Con una programación que combina lo mejor del folklore, el cuarteto y la música popular argentina, el evento promete ser una de las citas más esperadas del verano. 

La ciudad de Jesús María ya se prepara para recibir una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore, que en 2026 cumple 60 años de historia. El tradicional encuentro se desarrollará del 8 al 18 de enero en el emblemático Anfiteatro José Hernández, epicentro de la música y la tradición gaucha.

Durante la presentación oficial de la grilla estuvieron presentes artistas como Dúo Coplanacu, Los Trajinantes, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Cristian Herrera, Indio Lucio Rojas, Lautaro Rojas, Paquito Ocaño, Mauro Coletti (Los Tekis), Keso Pavón (Lbc)Euge Quevedo y Nico Sattler, quienes adelantaron lo que será una edición inolvidable.

A continuación, el detalle día por día de los artistas confirmados para Jesús María 2026:

Grilla completa del Festival de Jesús María 2026

Jueves 8 de enero

JairoDestino San JavierLos Nombradores del AlbaNati PastoruttiDamián CórdobaDecime ChangoBien Argentino

Viernes 9 de enero

Los PalmerasQ’LokuraDJ Fer PalacioLos 4 de CórdobaLautaro RojasÁngelo Aranda

Sábado 10 de enero

Abel PintosLos NocherosLos HerreraLos TrajinantesSant2Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Christian HerreraLázaro CaballeroPiko FrankLucas SugoCampedrinosMagui Olave

Lunes 12 de enero

Los TekisLa T y la MKe PersonajesDiableros JujeñosKepianoCeibo

Martes 13 de enero

Sergio GalleguilloLBC y Euge QuevedoJuan FuentesCarafeaJessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano PereyraLa KongaNahuel PennisiMaggie CullenLa Callejera

Jueves 15 de enero

SoledadPaquito OcañoLos CarabajalIndio RojasOrellana LuccaChequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño PalavecinoEl Loco AmatoLas Voces de OránCabales y Canto 4Loy CarrizoLos Alonsitos

Sábado 17 de enero

Jorge RojasAhyreCazzuUlises BuenoGuitarrerosLa Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros SantiagueñosDesakta2Raly BarrionuevoDúo CoplanacuFlor PazSimón Aguirre – Ganador del certamen “Camino al Festival”

La edición número 60 del Festival de Doma y Folklore de Jesús María se perfila como una de las más grandes de su historia, con una programación que une generaciones y estilos, celebrando la música popular argentina en todas sus formas.

