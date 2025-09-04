Desakta2 y Valen Vargas lanzan su nuevo tema con un show íntimo para sus fans

Este jueves 4 de septiembre, Joaco Martín y Valen Vargas presentan oficialmente su nuevo tema en el Nuevo Centro Shopping.

Desakta2 junto a Valen Vargas se unen para lanzar oficialmente su nueva canción “Mejor o peor”. El estreno tendrá lugar en el Nuevo Centro Shopping, a partir de las 19:00 hs, con una propuesta pensada especialmente para los fans.

Durante la jornada, Joaquín Martín, voz de Desakta2, ofrecerá una charla íntima con el público y un show acústico exclusivo para celebrar este esperado lanzamiento.

Detalles del evento:

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Hora: 19:00 hs

Lugar: Nuevo Centro Shopping

Al evento lo transmitirán en vivo por el YouTube de Desakta2. Una oportunidad única para compartir de cerca la música y el talento de estos artistas en un marco especial.