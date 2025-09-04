ACÚSTICO
Este jueves 4 de septiembre, Joaco Martín y Valen Vargas presentan oficialmente su nuevo tema en el Nuevo Centro Shopping.
04/09/2025 | 12:15
FOTO: Desakta2 y Valen Vargas lanzan su nuevo tema con un show íntimo para sus fans
Desakta2 junto a Valen Vargas se unen para lanzar oficialmente su nueva canción “Mejor o peor”. El estreno tendrá lugar en el Nuevo Centro Shopping, a partir de las 19:00 hs, con una propuesta pensada especialmente para los fans.
Durante la jornada, Joaquín Martín, voz de Desakta2, ofrecerá una charla íntima con el público y un show acústico exclusivo para celebrar este esperado lanzamiento.
Detalles del evento:
Fecha: Jueves 4 de septiembre
Hora: 19:00 hs
Lugar: Nuevo Centro Shopping
Al evento lo transmitirán en vivo por el YouTube de Desakta2. Una oportunidad única para compartir de cerca la música y el talento de estos artistas en un marco especial.
¿Qué se lanza oficialmente? La nueva canción “Mejor o peor” de Desakta2 y Valen Vargas.
¿Quién ofrecerá una charla íntima? Joaquín Martín, voz de Desakta2.
¿Cuándo es el evento? El Jueves 4 de septiembre a las 19:00 hs.
¿Dónde se llevará a cabo? En el Nuevo Centro Shopping.
¿Cómo se transmitirá el evento? En vivo por el YouTube de Desakta2.
Te puede interesar