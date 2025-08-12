Desakta2 y Vale Marquez se juntaron para lanzar dos temazos

La cantante está recién llegada a la familia Almenara y ya comparte hits con sus compañeros

Desakta2 y Vale Marquez, presentaron dos temazos: "Si esta casa hablara" y "Tu misterioso alguien", el exitaso de Miranda.

Vale, que hace unas semanas ya forma parte de la productora Almenara, no dudo en colaborar con Joaco estas canciones. Un dúo que no sabiamos que necesitabamos.

El video que fue grabado en vivo en Plaza de la Música y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

