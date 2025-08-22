DesaKTa2 presentó un enganchado en vivo que mezcla cuarteto y grandes hits

La banda no deja de sorprender a sus seguidores. En esta ocasión, presentó un enganchado en vivo desde la Plaza de la Música que fusiona dos grandes clásicos: “Travesuras” de Nicky Jam y “Dime si eres feliz” de Hernán y La Champions Liga.

FOTO: DesaKTa2 presentó un enganchado en vivo que mezcla cuarteto y grandes hits.

Esta vez, Fer Olmedo brilló en un enganchado que combina dos grandes clásicos, logrando que ambos temas vibren con el estilo inconfundible de la banda, presentó un enganchado en vivo que fusiona dos grandes clásicos: “Travesuras” de Nicky Jam y “Dime si eres feliz” de Hernán y La Champions Liga. Grabado en vivo desde la Plaza de la Música.

Este estreno se suma a la lista de lanzamientos que mantienen a DesaKTa2 en plena racha de crecimiento. Con cada producción, la banda reafirma su lugar en la escena y conquista nuevos seguidores.

Una primavera a puro cuarteto

Además del lanzamiento, el grupo confirmó su presencia en el gran festejo de la primavera que se realizará en Forja, compartiendo escenario con Ulises Bueno y Simón Aguirre. Se sumó una nueva fecha para el 19 de septiembre, promete ser una verdadera fiesta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/