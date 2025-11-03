Desakta2 grabó en vivo “Chica Real” junto a El Villano y Max Carra

La banda cordobesa registró en vivo junto a sus fanáticos la canción que fue furor en la voz de El Villano, ahora reversionada con el sello del tunga tunga.

Desakta2 no para y esta vez fue por más: Fer Olmedo grabó “Chica Real”, el éxito de El Villano, pero en una versión bien cuartetera y con dos invitados de lujo. El mismo Villano y Max Carra se sumaron al escenario para darle una impronta distinta a este tema que ya es clásico en las pistas.

La grabación se realizó en un reconocido boliche de la zona norte de la ciudad de Córdoba, rodeados de su gente. Con luces, cámaras y la energía del tunga tunga, el registro en vivo promete romperla cuando salga a la luz.

Por ahora, solo queda esperar el estreno oficial de esta colaboración que promete hacer bailar a todo el país. Desakta2 sigue apostando fuerte y se viene con todo.