Desakta2, Flor Vigna y Rodrigo Tapari estrenaron "Dejarnos ir"

La banda cordobesa sorprendió a sus seguidores con una colaboración inédita que mezcla cuarteto y cumbia, junto a la artista y al exlíder de Ráfaga.

FOTO: Desaktados con una colaboración inédita junto a Flor Vigna y Rodrigo Tapari

El cuarteto y la cumbia se unieron en un lanzamiento que nadie esperaba. Desakta2 presentó “Dejarnos ir”, una canción inédita que cuenta con la participación de Flor Vigna y Rodrigo Tapari, tres voces que lograron un resultado fresco y potente.

El tema fusiona la energía del cuarteto cordobés con la impronta tropical de la cumbia, generando un sonido innovador. La colaboración muestra un costado diferente de cada artista y confirma el buen momento que atraviesa Desaktados.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/