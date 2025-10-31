Desakta2 cumple 4 años: así fue la primera nota de Joaco y Fer con el Colo

Aniversario
Desakta2 celebra cuatro años de historia desde su debut en Rosario Chateau
31/10/2025 | 14:31
FOTO: Desakta2 cumple 4 años
Un 30 de octubre de 2021, en Rosario Chateau, Desakta2 hacía su debut oficial y marcaba el inicio de una nueva historia dentro del cuarteto. Cuatro años después, la banda liderada por Joaco Martín y Fer Olmedo celebra su aniversario consolidada como una de las apuestas fuertes de Almenara Network.
En La Popu recordamos aquella primera nota con el Colo, donde Joaco y Fer contaban sus sueños, la emoción del debut y las ganas de dejar su huella en el tunga tunga.
¡Feliz aniversario, Desakta2!
