Del aula al teatro: una profesora llevó el cuarteto al corazón de sus alumnos

La profesora Natalia Barraco logró un proyecto emocionante, junto a su banda Los Soplafortune y 100 alumnos de sexto grado de la escuela San Buenaventura grabaron un enganchado con clásicos del cuarteto.

FOTO: Del aula al teatro: una profe de música llevó el cuarteto al corazón de sus alumnos

La banda riocuartense Los Soplafortune, que fusiona cuarteto y cumbia, protagonizó un proyecto muy especial junto a la comunidad educativa San Buenaventura. Su voz principal y saxofonista, la profesora de música Natalia Barraco, llevó al escenario a 100 alumnos de sexto grado para grabar un enganchado bien cuartetero.

La grabación se llevó a cabo en un teatro de la ciudad donde se vivió una jornada cargada de música y alegría, donde chicos y grandes interpretaron clásicos como “Cuarteto” y “La gaita de la cenicienta”. El resultado fue un registro audiovisual en el que se puede ver a la banda tocando junto a los niños, que vibraron con cada acorde.

Natalia Barraco no solo lidera la banda, sino que también comparte en sus redes sociales parte de su trabajo en las aulas, donde enseña a los chicos música popular argentina: folklore, cumbia y cuarteto. Su propuesta busca acercar a los alumnos a las raíces musicales del país y transmitirles la pasión por los ritmos que forman parte de nuestra identidad.

