Del aula al teatro: una profesora llevó el cuarteto al corazón de sus alumnos

La profesora Natalia Barraco logró un proyecto emocionante, junto a su banda Los Soplafortune y 100 alumnos de sexto grado de la escuela San Buenaventura grabaron un enganchado con clásicos del cuarteto.
15/09/2025 | 11:38
FOTO: Del aula al teatro: una profe de música llevó el cuarteto al corazón de sus alumnos
La banda riocuartense Los Soplafortune, que fusiona cuarteto y cumbia, protagonizó un proyecto muy especial junto a la comunidad educativa San Buenaventura. Su voz principal y saxofonista, la profesora de música Natalia Barraco, llevó al escenario a 100 alumnos de sexto grado para grabar un enganchado bien cuartetero.
La grabación se llevó a cabo en un teatro de la ciudad donde se vivió una jornada cargada de música y alegría, donde chicos y grandes interpretaron clásicos como “Cuarteto” y “La gaita de la cenicienta”. El resultado fue un registro audiovisual en el que se puede ver a la banda tocando junto a los niños, que vibraron con cada acorde.
Natalia Barraco no solo lidera la banda, sino que también comparte en sus redes sociales parte de su trabajo en las aulas, donde enseña a los chicos música popular argentina: folklore, cumbia y cuarteto. Su propuesta busca acercar a los alumnos a las raíces musicales del país y transmitirles la pasión por los ritmos que forman parte de nuestra identidad.
¿Qué proyecto protagonizó Los Soplafortune?
La banda realizó un proyecto junto a la comunidad educativa San Buenaventura, donde 100 alumnos de sexto grado grabaron un enganchado cuartetero.
¿Quién es Natalia Barraco?
Es la voz principal y saxofonista de Los Soplafortune, además de ser profesora de música.
¿Cuándo se llevó a cabo la grabación?
La grabación se realizó en una jornada especial en un teatro de la ciudad.
¿Dónde se realizó la grabación?
La grabación se llevó a cabo en un teatro de la ciudad de Río Cuarto.
¿Por qué es importante el trabajo de Natalia Barraco?
Su trabajo busca acercar a los alumnos a las raíces musicales del país y transmitirles pasión por la música popular argentina.
