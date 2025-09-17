De Trulalá al nacimiento de La Barra: la historia detrás de una decisión

En un emotivo documental por los 30 años de La Barra, Víctor, la Pepa, Carlos y el Oso recordaron cómo dejaron Trulalá para crear una banda que se convirtió en leyenda. Entre anécdotas, riesgos y sueños, repasaron el inicio de una historia que hoy llega a su despedida definitiva.

La cuenta regresiva ya comenzó. La Barra, una de las bandas más queridas del cuarteto cordobés, se prepara para su despedida definitiva que despierta emoción, nostalgia y recuerdos en miles de fanáticos. Cada canción, cada baile y cada historia que los une con su público se resignifica en este adiós, que también invita a repasar cómo nació un proyecto que marcó para siempre la música popular.

En un documental especial realizado por La Popu por los 30 años de La Barra conducido por Santiago "Colorete" Gianola, los integrantes compartieron cómo fue el traspaso de una de las bandas más icónicas de Córdoba hacia la creación de otra que también dejó una huella imborrable en la música popular.

Víctor Miranda relató cómo comenzó todo: “Cuando decido dar un paso al costado en Trula, lo llamo a la Pepa y le digo: Mirá, me voy de Trula. Y me dijo: Vos estás loco. No, me voy de Trula, andá el domingo a casa y te cuento. Yo tenía ganas de hacer una banda nueva en ese momento”, recordó.

La Pepa, sorprendido por la noticia, le pidió unos días para pensar. Finalmente, ambos coincidieron en que su ciclo en Trulalá había llegado a su fin. “Todas las cosas pasan por algo”, reflexionó.

En esa charla, la Pepa propuso sumar a Carlos de Piano y luego al “Oso Moyano”: “Che, loco, José es mi amigo. Hemos crecido juntos. Tiene que venir.”

El Oso, último en sumarse, recordó: “Teníamos algunas ideas que no eran tan dispares. Era lo que creíamos que funcionaba. Fue como cualquiera que dice: Hoy creo que es mi oportunidad y hay que demostrarlo. Hicimos las cosas como tenían que ser.”

El momento más difícil llegó cuando debieron comunicarle la decisión a Manolo Cánovas, dueño de Trulalá.

“Le dijimos: Nos vamos dentro de un mes, dos meses, ¿cuánto nos da? No agarramos un solo peso y eso quiere decir que teníamos conciencia de lo que íbamos a lograr. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Fue como salir de una torre de mil pisos y al otro día estar en un sótano”, recordaron.

Lo que siguió después es historia conocida: La Barra se convirtió en una de las bandas más queridas y populares del cuarteto, con una carrera que marcó generaciones y dejó canciones que ya son himnos en cada baile.

Hoy, en el marco de su despedida y con los últimos shows a la vista, la historia cobra un valor aún más emotivo. Porque aquel paso valiente que dieron Víctor, la Pepa, el Oso y los demás integrantes, no solo cambió sus vidas: también transformó para siempre la historia del cuarteto cordobés.

Podes ver el documental completo en el canal de YouTube de Cadena 3.

