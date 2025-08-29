De la firma al tatuaje: la promesa que cumplió una fan de La Mona

Sandra, conocida como “La Gloriosa”, cumplió un sueño inolvidable. Fue hasta el aeropuerto de Córdoba para ver a La Mona Jiménez antes de que viajara a Tucumán y terminó con la firma del cantante tatuada en su brazo.

En el mundo del cuarteto las historias de fanáticos no dejan de sorprender. Esta vez, la protagonista fue Sandra “La Gloriosa”, boxeadora profesional y fiel seguidora de Carlos “La Mona” Jiménez, quien compartió en sus redes sociales un momento inolvidable.

La fanática fue hasta el aeropuerto de Córdoba para recibir al ídolo cuartetero sabiendo que el cantante tomaría un vuelo hacia Tucumán para presentarse el sábado 30 de agosto en el Parque Cultural de Lules.

Al encontrarse, La Mona la recibió con los brazos abiertos y accedió a un pedido muy especial: firmarle el brazo para luego tatuarse su nombre. “El wacho me lo hizo grande”, contó entre risas Sandra, quien había pedido que la firma fuera discreta.

Horas más tarde, Sandra cumplió su promesa y mostró el tatuaje terminado en sus redes sociales con un mensaje que lo dice todo: “Para siempre”.

Sandra lleva 14 años practicando el deporte, contó en exclusiva a La Popu que sigue a La Mona desde hace muchos años y que cada vez que se cruzan, como se puede ver en el video que publico en sus redes, él la saluda con cariño llamándola “la boxeadora”.

Un gesto que demuestra, una vez más, la conexión única entre el cuartetero y su público.

