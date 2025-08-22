De la apuesta familiar a los grandes escenarios: Facu Gutiérrez festeja 12 años

En un repaso íntimo de su historia y su presente como músico independiente, el cantante pasó por “Modo Cuarteto” para compartir un acústico y hablar de su camino en el cuarteto, los desafíos de ser independiente y la gran fiesta que prepara para este sábado.

Facu Gutiérrez no solo celebra una fecha importante, sino también una historia de perseverancia. Este sábado, el cantante festejará 12 años de carrera con un show en Las Palmas VIP, que incluirá 2x1 en bebidas toda la noche.

En la previa, pasó por Modo cuarteto para regalar un acústico y repasar los momentos que marcaron su camino en la música, en el que su padre fue un pilar fundamental: “Él me bancó económicamente al comienzo para que pueda dedicarme a la música, pero en 2017 me dio un ultimátum: ‘Probá hasta fin de año, sino hasta acá llegamos’”.

Lejos de ser un final, aquel desafío se transformó en oportunidad: nació “Facu y La Fuerza” que lo impulsó definitivamente en la escena del cuarteto.

Entre risas, Facu confesó que no tuvo la experiencia de ir a bailes como bailarín: “Los conocí yendo a cantar. Lugares como el Estadio del Centro, El Deportivo, Casablanca o La Morocha fueron mi escuela”.

Tras un cambio de productora, abandonó el nombre de la banda y se promociona como solista con su nombre propio: Facu Gutiérrez.

Sobre este paso, destaca que ser independiente en el mundo del cuarteto no es fácil, pero asegura que vale la pena: “Es más difícil, pero después la satisfacción es más linda. La realidad es que cuesta un poco más”.

Su estilo particular también fue tema de charla: “Si te guías en un solo artista terminás siendo una copia”.

Hoy con una década y dos años de camino, Facu se prepara para un show que promete ser inolvidable en Las Palmas VIP, donde celebrará junto a su público el fruto de años de esfuerzo y pasión por el cuarteto.

