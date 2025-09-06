“De cuarteto no opines nada”: la respuesta de Euge y el Keso a un periodista

El posteo de un periodista contra la música en la previa del partido de la Selección generó la reacción de los cantantes de La Banda de Carlitos, que defendieron con firmeza al cuarteto.

FOTO: “De cuarteto no opines nada”: la respuesta de Euge y el Keso a un periodista

Un posteo en X generó polémica en las últimas horas. Allí, el periodista Tartu escribió: “pobre Messi, el último partido de su vida con la selección en eliminatorias en Argentina y le arman ese show con música de mierda”.

Frente a esos dichos, Euge Quevedo y el Keso Pavón no se quedaron callados. Antes de su show en San Francisco junto a La Banda de Carlitos, grabaron un video para las redes donde defendieron al cuarteto y respondieron con firmeza.

“A mi criterio, lo único que hacemos nosotros con el cuarteto es llevarle mucha alegría a la gente. En cambio, esta decadencia que tiene el periodismo con gente así, lo único que hace es llevar puterío”, disparó Euge Quevedo, más conocida como La Muela.

Por su parte, el Keso Pavón agregó:

“Después lo van a tragar, como pasó con la Selección. Lo mismo va a pasar, el cuarteto está en todos lados”.

Ambos coincidieron en un mensaje contundente: “De cuarteto no opines nada”.

El video cerró mostrando la energía del público y el inicio del show con un grito unánime: “¡Aguante el cuarteto!”.

El cuarteto, una identidad que trasciende

Más allá de las polémicas en redes, el género popular cordobés sigue siendo un símbolo de alegría, encuentro y pertenencia. Con más de ocho décadas de historia, el cuarteto se mantiene vigente y atraviesa generaciones, conquistando escenarios en todo el país. En cada baile y cada festival, demuestra que está más vivo que nunca: no es solo música, es cultura y parte del corazón de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/