David Ortiz de Dale Q' Va: "Sentí que tenía partido el cráneo"

El reconocido vocalista sufrió un accidente al caer del escenario durante una presentación. El artista se encuentra en recuperación y pide mejorar la seguridad en los escenarios.

FOTO: El cantante se recupera de la caída durante una actuación.

El cantante de la banda de cuarteto Dale Q' Va, David Ortiz, sufrió un accidente en pleno show. El artista se cayó del escenario en el Gigante de Bomberos de San Francisco mientras bailaba. La caída generó preocupación entre los presentes, y provocó que le hicieran "varios puntos en la cabeza"

El reconocido artista contó que se encuentra en proceso de recuperación tras el incidente. En un video compartido con sus seguidores en redes sociales, expresó que tiene moretones en la parte del costado de su pectoral y que le colocaron puntos que le serán retirados en unos días.

“Me encuentro bien, con moretones acá en la parte del costado de mi pectoral, por acá está todo morado”, comentó el artista. El cantante agradeció los mensajes de apoyo recibidos y aseguró que respondió a algunos, pero decidió realizar este video para informar sobre su estado.

El artista también hizo un llamado a la acción respecto a la seguridad en los escenarios, manifestando: “Desear que lo que me pasó no quede en vano, que se tomen cartas en el asunto y se hagan los mantenimientos necesarios para que no le pase a nadie lo que me pasó a mí”.

Recordó el momento del accidente, describiendo la experiencia como traumática: “Cuando me golpeé la cabeza, sentí un ardor fuerte y pensé que tenía partido el cráneo. Me toqué y sentí un hueco, y ahí empezó a salir sangre”.

Finalmente, el artista concluyó con un mensaje optimista, asegurando que espera que no se repita una situación similar y agradeciendo nuevamente la preocupación de sus seguidores: “Gracias y nos veremos este fin de semana”, concluyó.