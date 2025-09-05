Daniel Retamozo pidió disculpas tras un error en vivo sobre La Banda de Carlitos

El periodista realizó un comunicado tras asegurar en vivo que LBC debía su nombre a Carlos Tevez, cuando en realidad hace referencia a su fundador Carlos Bergaña.

FOTO: Daniel Retamozo pidió disculpas tras un error en vivo sobre La Banda de Carlitos

Durante la previa del partido entre Argentina y Venezuela, el periodista Daniel Retamozo cometió un error que rápidamente se volvió viral: aseguró que La Banda de Carlitos debía su nombre a Carlos Tevez, algo que generó sorpresa y enojo entre los fanáticos del cuarteto cordobés.

Horas más tarde, Retamozo utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y pedir disculpas públicamente.

“Este video es para pedir perdón a La Banda de Carlitos”, comenzó diciendo. Y explicó: “Me había llegado la información de que la banda tenía una ligazón con Carlitos Tevez. Quiero pedir disculpas a La Banda de Carlitos y a muchos cordobeses que están muy alborotados, enojados, y con razón”.

Además, reconoció que el error se debió a confiar en un dato equivocado:

“Estuve mal en confiar en la persona que me dio el dato, que se ve que no sabía un pomo al igual que yo”, expresó con humor. El video cerró con un saludo especial: “Un abrazo grande a los cordobeses y especialmente a La Banda de Carlitos”.

El verdadero origen del nombre de LBC

Lejos de tener relación con el exfutbolista de Boca y la Selección, el nombre de La Banda de Carlitos hace referencia a Carlos Bergaña, quien fundó el grupo en 1995. Aunque Bergaña se arrepintió y abandonó el proyecto poco tiempo después, pidió que el nombre original se mantuviera.

Desde entonces, el liderazgo quedó en manos de Rubén “Kesito” Pavón, quien llevó a la banda a convertirse en una de las referentes del cuarteto.

Si bien es cierto que Carlitos Tevez mantiene una buena relación con varios músicos cordobeses, no tiene vínculo alguno con el origen de la LBC.