Dani Guardia en el adiós de La barra: “Qué loco que no van a estar más”

En una noche cargada de sentimientos, el ex integrante de La Barra volvió a subirse al escenario del Quality para despedirse junto a miles de fanáticos. Entre clásicos, recuerdos y agradecimientos, dejó en claro lo que significa la banda más grande de Córdoba.

FOTO: Dani Guardia en el adiós de La barra

El último baile de La Barra tuvo invitados de lujo y uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Dani Guardia, quien fue parte de la historia de la banda y no podía faltar en la despedida.

El cantante interpretó varios clásicos que hicieron vibrar al público y, con la voz quebrada, compartió lo que sentía: “Siento algo en la garganta, como cuando fueron los 25 años de La Barra”, confesó.

El Dani contó que en los días previos no dejaba de pensar en lo que se venía: “Hace un par de noches estaba con el pensamiento de ‘qué loco que no va a existir más La Barra, no lo puedo creer’”.

Entre la emoción y la nostalgia, agregó: “Las cosas se dan por algo, no quiero decir que voy a cantar por última vez, suena muy loco”.

“Qué loco, no vamos a tener otra noche juntos” le dijo a la Pepa.

El agradecimiento al público no faltó “La Barra es la banda más grande de Córdoba, pese a quien le pese loco. Con esto que hacen esta noche siguen innovando en el cuarteto, porque nadie lo hizo y nadie tiene los huevos para hacerlo”.

Al bajar del escenario, en diálogo con La Popu, volvió a remarcar la incredulidad por el cierre de esta etapa: “No lo puedo creer que La Barra no va a estar más. Esto es La Barra, es la familia barrabalera. Gracias a toda la gente, sin la gente La Barra, el Dani Guardia, La Pepa, nadie es nadie. La gente hace todo”.

La emoción se apoderó del Quality y del propio Dani Guardia, que una vez más quedó grabado en el corazón de todos los barrabaleros.

