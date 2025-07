Dani Guardia, contundente: "No me gusta nada lo que pasa en La Barra"

El ex integrante de la banda analizó el momento que atraviesa el grupo en La Popu.

Dani Guardia, exintegrante de La Barra, se mostró sorprendido y triste ante la noticia de la posible separación de la banda.

"La verdad es que a mí me cae como un balde de agua fría, y no me gusta para nada lo que pasa en La Barra", expresó en La Popu.

Dani estuvo 16 años en "la banda más grande de Córdoba", cantando a dúo con "la Pepa" Brizuela, hasta que en 2013 decidió dejar el grupo.

A pesar de reconocer mantener un vínculo con los miembros, Guardia aseguró no tener información sobre el motivo del conflicto: "Ellos tendrán sus razones, espero que puedan resolver algo y si no pueden, pienso que el tiempo cura las heridas. Y lo digo por mi".

"A los barravaleros, y yo me considero uno, no nos gusta para nada lo que pasa en La Barra. Ojalá que puedan solucionar las cosas", añadió.

"Las cosas pasan por algo", concluyó Dani.

