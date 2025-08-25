Damián Córdoba y su hijo Máximo compartieron escenario en el Kempes

El cuarteto se hizo sentir con toda su energía en el estadio con un show inolvidable. El cantante subió al escenario junto a su hijo, quien sorprendió tocando las congas, y recordó con nostalgia los festejos vividos en este lugar.

FOTO: Damián Córdoba y su hijo Máximo compartieron escenario en el Kempes

Damián Córdoba emocionó en el Kempes por el Día del Niño. Uno de los momentos más especiales de la jornada fue cuando subió al escenario acompañado de su hijo Máximo, quien se animó a tocar las congas demostrando que lleva el ritmo en la sangre.

"Estoy feliz, fue increíble, esto es tan especial con mi hijo Máximo", expresó Damián, visiblemente emocionado.

Con nostalgia, recordó las tantas veces que fue parte de esta gran celebración:

“Esto me trae tantos recuerdos que he vivido acá en el Kempes en tantos festejos del Día del Niño para todas las familias de Córdoba, del país y del mundo”.

Para cerrar, el cuartetero recorrió el estadio saludando y agradeciendo al público que acompañó una jornada llena de música, alegría y unión familiar.

