LA POPU
El cuarteto se hizo sentir con toda su energía en el estadio con un show inolvidable. El cantante subió al escenario junto a su hijo, quien sorprendió tocando las congas, y recordó con nostalgia los festejos vividos en este lugar.
25/08/2025 | 10:55
FOTO: Damián Córdoba y su hijo Máximo compartieron escenario en el Kempes
Damián Córdoba emocionó en el Kempes por el Día del Niño. Uno de los momentos más especiales de la jornada fue cuando subió al escenario acompañado de su hijo Máximo, quien se animó a tocar las congas demostrando que lleva el ritmo en la sangre.
"Estoy feliz, fue increíble, esto es tan especial con mi hijo Máximo", expresó Damián, visiblemente emocionado.
Con nostalgia, recordó las tantas veces que fue parte de esta gran celebración:
“Esto me trae tantos recuerdos que he vivido acá en el Kempes en tantos festejos del Día del Niño para todas las familias de Córdoba, del país y del mundo”.
Para cerrar, el cuartetero recorrió el estadio saludando y agradeciendo al público que acompañó una jornada llena de música, alegría y unión familiar.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
¿Quién emocionó en el Kempes por el Día del Niño?
Damián Córdoba emocionó a los presentes durante la celebración.
¿Con quién subió al escenario Damián Córdoba?
Subió al escenario acompañado de su hijo Máximo.
¿Qué instrumento tocó Máximo?
Máximo tocó las congas durante la presentación.
¿Qué recordó Damián Córdoba sobre el Kempes?
Recordó los muchos festejos del Día del Niño que ha vivido en el Kempes.
¿Cómo cerró Damián Córdoba el evento?
Cerró recorriendo el estadio, saludando y agradeciendo al público.
Te puede interesar