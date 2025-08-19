Damián Córdoba se suma a la fiesta del Día del Niño en el Kempes

El Wacho, regresa al Mario Alberto Kempes para sumarse a la fiesta infantil más grande del país, organizada por Cadena 3, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio.

FOTO: Damián Córdoba se suma a la fiesta del dia del niño

Después de seis años, el cuarteto damianero vuelve a sonar en la Fiesta del Día del Niño organizada por Cadena 3 en el Estadio Mario Alberto Kempes. La última vez que Damián Córdoba fue parte del festejo fue en 2019, cuando cerró la jornada frente a más de 35 mil personas.

El próximo domingo 24 de agosto, desde las 8 de la mañana, el Kempes volverá a abrir sus puertas para recibir a miles de familias en la celebración infantil más grande del país, con entrada libre y gratuita.

Además de la presentación de Damián, el escenario tendrá una grilla llena de artistas para todas las edades: Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Migrantes y Los Tekis, que se suman a una jornada cargada de música, juegos y diversión.

Como cada año, habrá sorteos, regalos y propuestas para los más chicos, además de la tradicional merienda con chocolate caliente y criollos, que acompaña la tarde familiar en el Kempes.

El regreso de Damián Córdoba promete ser uno de los momentos más esperados.