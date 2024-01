Damián Córdoba recordó sus épocas de bailarín en el Sargento Cabral con Jiménez

En el Sargento se respira Jiménez, en sus paredes, un lugar que guarda mucha mística. Este viernes después de mucho tiempo vuelve a abrir sus puertas para un bailazo del "Wacho".

Las palabras de Damián en el mismisimo Monumental Sargento Cabral: "Yo me crie escuchando los temas de la Mona, mi papá tenia un Fiat Uno y ponia un cassette siempre donde estaba Ramito de Violetas, Amor de compra y venta, Aventurera, nunca me lo olvido. Con mi papá vine por primera vez a un baile de Jiménez acá en el Templo del Cuarteto . Tenia 15 años y me quedé impactado y mirando todo el movimiento desde el fondo. Mirando como La Mona se conectaba con su gente."

"Lo charle con Carlos, me dijo que traspire la camiseta que le lleve alegria a la gente como se hizo cada viernes. Cuando yo era chico el cuarteto me empieza a gustar por la Mona, y como pasó la vida, y la historia me llevó a estar hoy acá por cantar en este lugar emblemático."

El mítico reabre sus puertas este viernes 19 de enero como lo hizo históricamente con Carlitos "La Mona" Jiménez, ahora con un bailazo con Damián Córdoba. Las anticipadas a la venta en Disquerias Edén.

Mirá a nota completa en las redes de La Popu.

