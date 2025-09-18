Damían Córdoba: “Defender esta música desde el minuto cero es un orgullo”

El Wacho visitó los estudios de La Popu, regaló un acústico junto a la Gitana Pereyra y habló sobre el presente del cuarteto, reafirmando su compromiso con la música que lo acompaña desde sus inicios.

FOTO: Damían Córdoba: “Defender esta música desde el minuto cero es un orgullo”

Damián Córdoba se sumó a una nueva edición de Vuelta Popular en La Popu y dejó momentos imperdibles: un acústico íntimo, una charla a corazón abierto con la Gitana Pereyra y el anticipo de lo que será su esperado “Baile del Recuerdo”, que se realiza hoy jueves en la Plaza de la Música.

En la entrevista, el Wacho recordó sus primeros pasos en la música y reveló una anécdota que lo marcó para siempre:

“Me guio de un consejo que me dio Walter Olmos, yo era chico, tenía 14 años, él me preguntó si me gustaba el cuarteto y yo le dije que sí, me encantaba. Entonces me dijo que siempre haga cuarteto, y así fue. Desde el primer día que hice cuarteto y nunca lo dejé”.

Con orgullo, Damián defendió la esencia del género y el lugar que ocupa hoy en la escena musical:

“Amamos y defendemos el cuarteto característico. Para nosotros es un orgullo que hoy todo el mundo quiera hacer cuarteto característico”. “Defender esta música, como lo hicimos desde el minuto cero, y hoy ver lo que genera es un orgullo para mí”.

También celebró el presente que atraviesa la movida:

“Aplaudo el momento que estamos viviendo, hoy salimos todos a laburar y a todos les va bien. Hoy se escucha y se baila en todo el país”.

El artista se prepara para revivir una noche única con su público en la Plaza de la Música, donde promete un show cargado de emociones y recuerdos.

Entradas: Hay 2x1 disponibles para el “Baile del Recuerdo”. Conseguilas en Eden Entradas.

