Estreno

Dale Q' Va está de estreno

La banda lanzó un nuevo tema, con el sello romántico de Neno Aguirre

14/08/2025 | 18:01

Dale Q' Va lanzó en horas de la tarde del jueves, un nuevo tema en la voz de Neno Aguirre.

"Déjame, si has olvidado que te quiero" es el nombre de la canción, que incluye videoclip filmado en Villa Retiro junto a todo su público. Este tema fue reversionado al estilo de la banda. 

Ya está disponible en el canal oficial de youtube de la banda para que lo disfrutes y en los próximos días estrá disponible en todas las plataformas digitales.

Lectura rápida

¿Qué lanzó Dale Q' Va? Un nuevo tema titulado "Déjame, si has olvidado que te quiero".

¿Quién es el intérprete de la canción? La canción es interpretada por Neno Aguirre.

¿Cuándo fue lanzado el tema? Fue lanzado en horas de la tarde del jueves.

¿Dónde fue filmado el videoclip? El videoclip fue filmado en Villa Retiro.

¿Dónde se puede ver el videoclip? Está disponible en el canal oficial de youtube de la banda.

