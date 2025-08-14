Dale Q' Va está de estreno

La banda lanzó un nuevo tema, con el sello romántico de Neno Aguirre

Dale Q' Va lanzó en horas de la tarde del jueves, un nuevo tema en la voz de Neno Aguirre.

"Déjame, si has olvidado que te quiero" es el nombre de la canción, que incluye videoclip filmado en Villa Retiro junto a todo su público. Este tema fue reversionado al estilo de la banda.

Ya está disponible en el canal oficial de youtube de la banda para que lo disfrutes y en los próximos días estrá disponible en todas las plataformas digitales.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/