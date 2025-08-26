Cuartefolk hizo bailar al Quality con invitados de lujo

El trío formado por Cachi Palavecino, Fer y Dani Bittar brilló el domingo pasado en el Quality Teatro con un show que mezcló cuarteto y folclore.

Con apenas un año de trayectoria, Cuartefolk logró ganarse un lugar especial en la escena local. Con su formato de tres voces, guitarras criollas y bombos, el grupo le dio vida a un estilo que rompe esquemas: la fusión entre el folclore tradicional y el cuarteto cordobés. Una combinación que sorprende y conquista al público.

Una noche de invitados y emoción

El show del domingo en el Quality Teatro fue una verdadera fiesta. El primer gran momento de la noche llegó con la aparición de Dani Guardia, quien junto al trío interpretó “Cómo has hecho” (de Los Tekis). Más tarde, el escenario recibió a Facundo Toro, donde juntos cantaron "Luna de Tartagal" un clásico del cantante.

Con un público que acompañó de principio a fin, Cuartefolk reafirmó su identidad.

