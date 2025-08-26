Conversaciones random con La Mona Jiménez

El Mandamás interrumpió su cena para saludar a la gente que lo esperaba en la puerta. Hubo charla de fútbol, anécdotas de los bailes y hasta saludos especiales.

La Mona siempre tiene tiempo para su gente. Este lunes por la noche, el Mandamás sorprendió a los fans que lo esperaban en la puerta de su casa: salió al balcón y les regaló un momento inolvidable.

Con su estilo auténtico, Carlos Jiménez se prendió en conversaciones “random” con los jimeneros que estaban abajo. Hablaron del partido de Belgrano, de la próxima fecha en Tucumán y hasta un fan le confesó entre risas que está "pesado" cuando lo levantan en los bailes.

Un gesto espontáneo que reafirma por qué sigue siendo el ídolo número uno del cuarteto.

