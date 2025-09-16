Colorete Gianola

Los Populares

Colorete Gianola

SORTEO EXCLUSIVO

Conocé si ganaste para la grabación del videoclip de La Konga y Uriel Lozano

Te regalamos la posibilidad a vos y un amigo de estar presente en esta experiencia inolvidable.

16/09/2025 | 13:40

Este miércoles 17 La Popu te lleva a vivir un momento único: estar presente en la grabación del nuevo videoclip de La Konga junto a Uriel Lozano.

Una oportunidad única para compartir con dos referentes indiscutidos de la música popular.

Son 50 pases dobles los que regalamos para que vos y un acompañante formen parte de esta experiencia inolvidable.

Conocé si ganaste:

c

Lectura rápida

¿Qué? Se grabará un videoclip de La Konga junto a Uriel Lozano.

¿Quién? La Popu organiza el evento.

¿Cuándo? El evento se llevará a cabo el miércoles 17.

¿Dónde? En la grabación del videoclip (lugar específico no mencionado).

¿Cómo? Se regalan 50 pases dobles para asistir, completando un formulario.

¿Por qué? Para que los fans compartan una experiencia única con artistas populares.

Te puede interesar

Conocé si ganaste para la grabación del videoclip de La Konga y Uriel Lozano

Un Tiny Desk con cuarteto: Fito Páez recordó su amistad con La Mona

La venganza del rock: "La Morocha" versión rock and roll

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana