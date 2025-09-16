Conocé si ganaste para la grabación del videoclip de La Konga y Uriel Lozano

Te regalamos la posibilidad a vos y un amigo de estar presente en esta experiencia inolvidable.

FOTO: La Popu te lleva a la grabacion del videoclip de La Konga y Uriel Lozano

Este miércoles 17 La Popu te lleva a vivir un momento único: estar presente en la grabación del nuevo videoclip de La Konga junto a Uriel Lozano.

Una oportunidad única para compartir con dos referentes indiscutidos de la música popular.

Son 50 pases dobles los que regalamos para que vos y un acompañante formen parte de esta experiencia inolvidable.

Conocé si ganaste:

