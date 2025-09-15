¿Cómo sonaría tu misterioso alguien cantado por todos los cuarteteros a la vez?

"Éramos muchos y parió la abuela", fue la presentación de esta inédita versión por parte del Colorete en Los Populares de sábado.

La canción "Tu misterioso alguien" es sin dudas el furor del 2025 del cuarteto cordobés.

En el últmo tiempo, lo presentaron Desakta2, Valentina Márquez, Los Herrera, entre otras bandas.

Además, "reflotaron" versiones más antiguas como por ejemplo las de Qlokura, el Toro Quevedo, Pity Murúa, LBC.

Atendiendo este fenómeno, en Los Populares de sábado se presentó una versión donde se los juntó a todos, cantando a la vez.

TU MISTERIOSO ALGUIEN - TORO QUEVEDO, Q'' LOKURA, DESAKTA2, VALENTINA MÁRQUEZ, PITY MURÚA Y LA BANDA DE CARLITOS.

