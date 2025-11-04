"Come vos, yo ya estoy llena": Luck Ra y un recuerdo que emocionó a todos

Mientras ocupa el lugar de su novia, La Joaqui, en MasterChef, el cantante cocinó desde el corazón y recordó el esfuerzo de sus padres con un plato cargado de simbolismo.

FOTO: Luck Ra sorprendió con el nombre de su plato y emocionó a todos

El cantante cordobés volvió a sorprender en la pantalla, esta vez desde la cocina de MasterChef Argentina. Mientras reemplaza a su novia, La Joaqui, en el reality, anoche tuvo el desafío de preparar un plato que le traiga recuerdos de su infancia y terminó emocionando a todos en el estudio y a quienes lo vieron desde casa.

“El plato se llama: ‘come vos, yo ya estoy llena’”, anunció Luck Ra mientras lo presentaba ante el jurado. Con esa simple frase, abrió la puerta a una historia cargada de amor y de lucha familiar.

“Por ahí uno de niño no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque los padres siempre lo dejan todo”, expresó con la voz entrecortada.

El músico preparó dos versiones del mismo menú: milanesas con arroz y manteca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un plato la porción era más abundante, y en el otro más pequeña, acompañado por una taza de mate cocido. “Estoy seguro que estos platos no solo te llenan el cuerpo, sino el alma”, dijo, explicando que así recordaba cómo sus padres priorizaban que él comiera primero, aunque para ellos no alcanzara igual.

El nombre del plato y la puesta en escena simbolizaron el amor incondicional de los padres y el esfuerzo silencioso que muchas familias hacen para que sus hijos crezcan sin notar las carencias.

Luck Ra no solo cumplió el desafío: conmovió al jurado, conectó con el público y dejó una de las presentaciones más emotivas de la temporada.