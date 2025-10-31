Colaboración explosiva: LBC y Desakta2 juntos en “Que no paren de bailar

La Banda de Carlitos lanzó su nuevo videoclip junto a Fer Olmedo, disponible en todas las plataformas digitales.

La Banda de Carlitos unió fuerzas con Desakta2 para presentar “Que no paren de bailar”, un hit brasilero que invita a disfrutar, moverse y no quedarse quieto ni un segundo.

El videoclip, protagonizado por Kesito Pavón y Fer Olmedo, muestra chicas bailando y gente jugando al pool, recreando la energía completa de un boliche lleno de diversión. Con Kesito Pavón y Fer Olmedo al frente, la producción captura toda la vibra de la noche y el cuarteto.

Este lanzamiento, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

