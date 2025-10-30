Chipote y La Garetto presentan “Karma”, su nueva colaboración

El grupo lanza su último tema del mes con una colaboración explosiva junto a Gabriela Garetto.

Chipote despide octubre con un estreno a pura energía cuartetera. La banda presenta su nuevo tema “Karma”, una colaboración explosiva con La Garetto (Gabriela Garetto), una de las nuevas voces femeninas del género.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que podrá disfrutarse en el canal oficial de YouTube "Chipoteok"

“Karma” combina el sello característico de Chipote con la fuerza interpretativa de La Garetto, logrando una mezcla perfecta entre ritmo, pasión y picante cuartetero.

Muy pronto, el tema también estará disponible en todas las plataformas digitales.

