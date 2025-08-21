Chipote lanzó "Envuelto en llamas"

La banda cuartetera estrenó un nuevo tema y promete hacer bailar a todos los chipoteros

Chipote, sigue sorprendiendo a sus fans y lanzó un nuevo tema y videoclip titulado “Envuelto en llamas”, en la voz de Rodri Ali.

La canción, de autoría de Yerai José Blanco García, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Hace apenas unas semanas, Chipote también había presentado un videoclip con la voz de Joni Aguirre, mostrando la fuerza y versatilidad que caracteriza a la banda.

Mirá el video completo

