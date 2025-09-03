Chipote estrenó el videoclip de “7 vidas” en la voz de Joni Aguirre

Con la voz de Joni Aguirre, Chipote estrenó “7 vidas”, el tema de María Becerra que suena en “En el barro”

Chipote presentó el videoclip de “7 vidas”, una reversión cuartetera de la cortina musical de la exitosa serie “En el barro”, interpretada originalmente por María Becerra.

Con la voz de Joni Aguirre al frente, Chipote le dio su estilo al tema, que ya está disponible en el canal oficial de YouTube de la banda y muy pronto se podrá escuchar también en todas las plataformas digitales.

Este lanzamiento se suma a la seguidilla de estrenos que Chipote viene compartiendo a sus fanáticos

