Carlos Paz recibe la primavera con shows gratuitos: ya salió la grilla

PRIMAVERA SIN ALCOHOL
El 20 de septiembre, el Parque de Asistencia del Rally será el punto de encuentro para disfrutar de un fin de semana a pura música, con entrada libre y gratuita.
10/09/2025 | 13:09
FOTO: Carlos Paz recibe la primavera con shows gratuitos
La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para vivir un nuevo fin de semana de festejos con la tradicional primavera sin alcohol, que este 2025 cumple 30 años de historia.
El sábado 20 de septiembre, el Parque de Asistencia del Rally será el escenario central de un evento lleno de música, alegría y encuentro para jóvenes y familias, con entrada libre y gratuita.
La jornada contará con shows en vivo de Los Caligaris, Desakata2 y FMK, a los que se sumarán las presentaciones de Ecko, La Banda del Grillo y DJs en vivo, en un clima festivo que promete ser inolvidable.
Con esta propuesta, Villa Carlos Paz reafirma una vez más su compromiso con una celebración responsable, fomentando el encuentro y la diversión sin necesidad de alcohol.
El evento es organizado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz y cuenta con la invitación especial de la Popu.
