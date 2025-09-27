Carlos de Piano: “Estamos contentos de tener un buen final con La Barra”

El bajista y uno de los líderes de La Barra habló con La Popu en la primera de las tres noches de despedida en el Quality. Emoción y balance positivo.

FOTO: Carlos de Piano habló de la despedida de La Barra

En medio de la primera noche de despedida de La Barra en el Quality, Carlos de Piano, histórico bajista y uno de los líderes de la banda, se tomó unos minutos para charlar con Dahy Terradas y compartir cómo estaba viviendo un momento tan especial.

“El comienzo fue con mucha emoción, pero después se me pasó. Estoy feliz y emocionado”, confesó, dejando ver la mezcla de sensaciones que lo atraviesan en este cierre de ciclo.

Sobre los últimos ensayos y la preparación para estas noches históricas, Carlos destacó que todo se vivió con calma: “Estuvimos tranquilos, sabemos que es lo mejor para nosotros y que ahora vamos a poder disfrutar de cosas que antes no podíamos. Estamos contentos y orgullosos de tener un buen final”.

Al hacer un balance de lo recorrido, el músico no dudó en resaltar lo positivo: “No faltó nada, sino que sobró”.

Por último, se animó a hablar de su futuro después de los tres shows de despedida: “Seguramente voy a seguir cerca de la música, disfrutando y sin esa presión que implica estar al frente del escenario con Javier ‘La Pepa’ Brizuela y Adrián Moyano”.

Un testimonio que refleja la emoción de una despedida histórica, pero también la tranquilidad de un cierre que se vive con alegría y orgullo.

