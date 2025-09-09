Cachumba prepara un Bailazo XL: “No quiero que se muera la esencia del cuarteto”

El Turco Oliva pasó por Vuelta Popular con un acústico inolvidable y adelantó todo lo que se viene.

La cuenta regresiva está en marcha: este sábado 13 se viene el Bailazo del Recuerdo XL de Cachumba en Sociedad Belgrano. Una maldita noche negra donde, Cachumba hará un repaso por los clásicos del cuarteto de barrio.

En la previa, el Turco Oliva pasó este martes por "Vuelta Popular" con La Gitana y nos regaló un acústico con sus mejores temas. Además el Turco nos adelantó que también será un baile sin pausas.

El Turco también contó como se prepara para llevar su música a España: “Llevamos el auténtico cuarteto de barrio".

Sobre el presente del cuarteto, fue contundente: “Yo sigo cantando el cuarteto característico porque no quiero que se muera nunca, que no se pierda esa esencia, la base del cuarteto”.

Por último nos adelantó sobre el lanzamiento de su nuevo disco, titulado “Qué te parece”: “Es el mejor disco de mi carrera”, aseguró emocionado.

Las entradas para La Maldita noche negra ya están disponibles con promo 2x1 en Edén Entradas y también con 2x1 en Prittiau, para que nadie se quede afuera.