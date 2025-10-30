"Brumas", la nueva banda de cuarteto que busca conectar con el público

La nueva propuesta cuartetera, visitó el programa de La Gitana para contar todo sobre su proyecto, su próximo show y el lanzamiento de su primer videoclip.

Brumas visitó el programa Vuelta Popular con La Gitana para presentar oficialmente su nuevo proyecto y el single “El más triste del barrio”, que también fue Novedad Popular.

La banda, formada por Juan Caracciolo “Caras” y Joaquín Albano, llega al mercado de la mano de DBN Discos y con la producción artística del reconocido músico Carlos De Piano.

Durante la entrevista, los chicos hablaron de sus inicios, su paso por La Barra, donde Joaquín estuvo cinco años y Caras tres, y cómo esa experiencia marcó su camino.

En el estudio hicieron un acústico con algunos temas de su próximo disco "Prueba Piloto", que contará con 10 canciones propias, entre ellas "Escapar del planeta" y "Borrate".

Sobre su proceso creativo, revelaron que varias composiciones nacieron en la época de La Barra y no llegaron a salir.

“Queremos lograr una conexión con el público a través de nuestras letras”, explicaron.

El nombre Brumas surgió casi por casualidad. “Estuvimos un mes sin decidirnos, entre "Brumas" y "Burbuja" y terminó ganando "Brumas”, contaron entre risas.

El domingo 23 de noviembre presentarán oficialmente el proyecto en CUBA INC, en lo que promete ser una noche a pura emoción y cuarteto del nuevo.

