Boom cuartetero de “Tu misterioso alguien”: del pop a sonar en todos los bailes

Lo que empezó como un clásico hace más de 15 años, hoy es un hit cuartetero. Cuáles son las reversiones que suenan en todos los escenarios cordobeses.

Una de las canciones más recordadas de Miranda volvió a estar en boca de todos. Se trata de “Tu misterioso alguien”, lanzada en 2009 dentro del álbum de Miranda “Es imposible”. En las últimas semanas, un participante de La Voz Argentina 2025 decidió interpretarla en vivo y, para sorpresa de sus creadores, provocó una auténtica explosión en las plataformas. El fenómeno fue tal que el tema se convirtió en la canción más escuchada del país en Spotify.

El cuarteto, por supuesto, no se quedó afuera de la tendencia musical. En menos de una semana, tres bandas distintas estrenaron versiones de este hit.

Sin embargo, "Tu misterioso alguien" ya sonaba en ritmo de cuarteto hace unos años. El Toro Quevedo fue el primero en llevarla al ritmo cordobés en 2014, alcanzando más de 153.000 reproducciones en YouTube. Dos años después, Pitty Murúa lanzó su versión, que hoy roza los 3 millones de vistas y sigue siendo una de las preferidas del público. En 2022, La Banda de Carlitos la reversionó con la voz del Keso Pavón, sumando casi 430.000 reproducciones.

Pero el verdadero boom cuartetero llegó ahora: tras el impacto en La Voz, bandas como Q’Lokura, Desakta2 junto a Valentina Márquez, y Los Herrera ya estrenaron sus propias versiones. Y aunque no haya un registro exacto, basta con ir a un baile para confirmar que “Tu misterioso alguien” ya está sonando en (casi) todos los escenarios de cuarteto.

Aunque para muchos es una historia de amor e infidelidad, Alejandro Sergi reveló en una entrevista con Vuelta y Media que el verdadero significado es muy distinto.

“El nacimiento de la canción no tiene absolutamente nada que ver y, mil disculpas porque les voy a cag… la vida”, bromeó Ale Sergi en aquella charla. Luego explicó: “Hay una serie que se llama Lost, que en los primeros capítulos hay un personaje que se llama Locke, que encuentra a uno que estaba de antes en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento uno de los amigos le dice: ‘sí, ese que vos tenés ahí encerrado, tu misterioso alguien’. Y yo cuando vi eso, lo vi escrito, me gustó y me lo anoté. Dije: ‘ya lo voy a usar’, y llegó el momento”.

La letra, que para muchos remite a un romance secreto, en realidad surgió a partir de esa escena puntual. “Hice una asociación súper libre de la situación y adapté esa historia. Le metí esas palabras y salió. A mí me encanta la letra, pero no nace de una situación real y sus sentimientos”, concluyó.

El caso de “Tu misterioso alguien” vuelve a dejar en claro que el cuarteto tiene un poder inigualable: transformar cualquier canción en un himno popular capaz de llenar pistas y hacer cantar a miles.

No importa si nació como un tema pop, de rock o de balada romántica; cuando el ritmo cordobés lo toma, lo convierte en parte de su ADN. Y esta vez, Miranda encontró en el tunga-tunga el eco perfecto para volver a brillar.