Banda XXI vuelve a encender la pista con un nuevo tema

Con toda su esencia, Banda XXI estrenó “Contigo o Sin Ti”, un temazo que podés disfrutar en todas las plataformas.

FOTO: Banda XXI estrenó otro tema de su sesion en vivo

La 21 la rompe otra vez con su nuevo tema, “Contigo o Sin Ti”, que ya suena fuerte y promete ser el próximo hit.

El videoclip, disponible en Youtube, muestra toda la energía y el show en vivo que caracteriza a Banda XXI, con una espectacular puesta en escena y sonido impecable.

Fieles a su estilo, siguen sorprendiendo con lanzamientos que mantienen a sus fans atentos y listos para bailar.

¡Ya lo podés escuchar en todas las plataformas digitales!

