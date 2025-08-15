Colorete Gianola

Banda XXI vuelve a encender la pista con un nuevo tema

Con toda su esencia, Banda XXI estrenó “Contigo o Sin Ti”, un temazo que podés disfrutar en todas las plataformas. 

15/08/2025 | 13:23

La 21 la rompe otra vez con su nuevo tema, “Contigo o Sin Ti”, que ya suena fuerte y promete ser el próximo hit.

El videoclip, disponible en Youtube, muestra toda la energía y el show en vivo que caracteriza a Banda XXI, con una espectacular puesta en escena y sonido impecable.

Fieles a su estilo, siguen sorprendiendo con lanzamientos que mantienen a sus fans atentos y listos para bailar.

¡Ya lo podés escuchar en todas las plataformas digitales!

Lectura rápida

¿Cuál es el nuevo tema de Banda XXI? “Contigo o Sin Ti” es el nuevo lanzamiento.

¿Dónde se puede ver el videoclip? El videoclip está disponible en YouTube.

¿Qué caracteriza a Banda XXI en sus presentaciones? La energía y el show en vivo son características distintivas de Banda XXI.

¿Qué mantienen a los fans de Banda XXI atentos? Los lanzamientos constantes de la banda sorprenden y mantienen a los fans listos para bailar.

¿Dónde se puede escuchar el nuevo tema? El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

