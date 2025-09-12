Banda XXI estrena “Serie 25”

Con una puesta en escena inédita, la banda presenta una sesión de temas que combina clásicos, estrenos y la energía del cuarteto en un formato audiovisual único.

Banda XXI, lanza “Serie 25”, una sesión musical conformada por 9 temas, grabada en el emblemático Autódromo de Río Cuarto. El proyecto no es solo una colección de canciones, sino también una celebración de las más de dos décadas de historia de la banda.

A diferencia de las producciones tradicionales, “Serie 25” se destaca por su propuesta visual y su concepto dinámico. Las imágenes de autos de carrera, la velocidad y la adrenalina se fusionan con el ritmo enérgico del cuarteto, creando una experiencia audiovisual de alto impacto.

“Serie 25” incluye temas como Amor, Contigo o Sin Ti, Me Rompo, Fatal, Lo Que Nos Pasa, Hola, A Dónde Vas, Fingí Demencia y una versión de Seminare.

Estará disponible en el canal oficial de YouTube y en todas las plataformas digitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/