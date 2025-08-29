Banda XXI acelera a fondo con su nuevo tema “Me Rompo”

La banda cuartetera estrenó su nuevo single y video, en un escenario cargado de potencia y adrenalina.

Banda XXI no para y esta vez lo hace con el lanzamiento de “Me Rompo”, el tercer corte de una serie de nueve videos grabados en formato de sesión en el mítico Autódromo de Río Cuarto.

El videoclip, bajo la dirección de Maxi Gáspero, mezcla la energía de los motores, la velocidad y la adrenalina del autódromo con el ritmo inconfundible de la banda. También se muestra la química entre ambos cantantes y el talento de toda la banda.

Con “Me Rompo”, Banda XXI no solo rinde homenaje a su historia y a sus raíces, sino que también abre una nueva etapa que promete seguir haciendo bailar a todo el país.

El tema y videoclip ya está disponible en todas las plataformas digitales.

