Argentina-Venezuela: el blooper de la transmisión con La Banda de Carlitos

Durante la previa del partido de la Selección, un periodista de TyC Sports confundió a Carlos Tevez con el verdadero fundador de La Banda de Carlitos. Mirá el momento y conocé la historia original.

FOTO: Las palabras emotivas de Euge Quevedo: "La Banda de Carlitos me cambió la vida"

Un verdadero blooper se dio durante la transmisión oficial en la previa del partido entre Argentina y Venezuela. El periodista Daniel Retamozo, de TyC Sports, aseguró que La Banda de Carlitos se llama así por Carlos Tevez.

El clip se viralizó rápidamente en redes, porque el conductor aseguró que "se había interiorizado en el tema", pero realizó esa afirmación muy errada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El verdadero Carlitos a quien refiere el nombre del grupo es Carlos Bergaña, quien fundó la banda en 1995. Sin embargo, al poco tiempo decidió se arrepintió y abandonó el proyecto.

Rubén "Kesito" Pavón quedó como nuevo líder de la LBC, con el pedido de Bergaña de que mantengan el nombre original.

Si bien Carlitos Tevez mantiene vínculos cercanos con el cuarteto, no tiene nada que ver con la LBC.