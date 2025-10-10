Ángela Leiva en La Popu: “Al cuarteto lo adopté"

La cantante visitó los estudios de La Popu en el programa Vuelta Popular con La Gitana, donde habló sobre su presente artístico, su amor por Córdoba y su próximo show en el Quality Arena. Además, adelantó nuevas colaboraciones con artistas cuarteteros, reveló sus sueños internacionales y recordó su fanatismo por El Potro Rodrigo.

Ángela Leiva pasó por los estudios de La Popu y charló con La Gitana en Vuelta Popular antes de su esperado show de este sábado 11 en el Quality Arena, en el marco de su tour “Mi voz para el mundo”, con el que celebra 16 años de trayectoria.

Durante la entrevista, la artista expresó su cariño por el público cordobés y su fuerte conexión con la provincia:

“Me encanta venir a Córdoba, tiene algo energético inexplicable. Es más lindo cuando uno viene a hacer show”, aseguró.

Sobre su presentación en el Quality, adelantó que será una experiencia única y que habrá sorpresas.

Ángela viene de firmar contrato con FONO, una discográfica internacional que la acompañará en el desarrollo de su carrera en el exterior. Actualmente se encuentra trabajando en su nuevo disco en México y su gira culminará en España.

Con los pies en la tierra pero la mirada en alto, Leiva contó que aún tiene muchos sueños por delante:

“Quiero llevar mi voz al mundo. Me visualizo cantando en el Madison Square Garden”, confesó emocionada.

Fiel a su espíritu versátil, la artista también habló de su vínculo con el cuarteto al cuál lo adoptó y de las nuevas colaboraciones que se vienen:

“La música dejó de tener género. Me encantaría grabar con Banda XXI, La Konga o Trulalá. A mí el cuarteto me abrió puertas que no las tenía abiertas y me dio muchas satisfacciones, celebro eso”, afirmó.

Ángela ya ha compartido canciones con Euge Quevedo, Magui Olave, Vale Márquez, Q’ Lokura y Desakta2, y adelantó que le gustaría probar con una cumbia cordobesa.

Entre risas y anécdotas, también recordó su fanatismo por El Potro Rodrigo, a quien admiraba desde muy chica:

“Estaba enamorada del Potro a los 11 años, le escribía cartas de amor. Siempre que puedo canto canciones de él. Tengo un muy buen recuerdo del Potro.”

Con la energía y el carisma que la caracterizan, Ángela se prepara para reencontrarse con su público cordobés en una noche que promete ser inolvidable.

Y para cerrar la nota con su sello personal, deleitó a los oyentes de La Popu interpretando en vivo el clásico “No podrás”, dejando al aire un momento lleno de aplausos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/