Almorzando con Magui Olave: asado y amigos

La cantante reunió a grandes figuras del cuarteto en un encuentro único donde no faltaron las anécdotas, el folklore de los bailes y canciones compartidas.

Este lunes se transmitió “Asado con Amigos”, un evento organizado por Magui Olave junto a la productora Almenara, que combinó lo mejor: asado, amistad y música.

Los invitados de lujo fueron Ulises Bueno, Valentina Márquez, La Pepa Brizuela, Desakta2, Luz Paisio y Monada, quienes compartieron mesa, brindis y muchas risas. También participó del encuentro Gastón Massa.

Durante el almuerzo, las figuras del cuarteto repasaron anécdotas de los bailes, recordaron momentos especiales de su carrera y hablaron sobre el presente laboral de cada uno. Además, Magui se dio el gusto de cantar temas de su repertorio junto a cada artista invitado, regalando momentos únicos.

El encuentro se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube de Magui Olave, permitiendo que los fans disfruten de esta juntada que mostró la esencia más auténtica del cuarteto: la unión y la amistad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/