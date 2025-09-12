Adrián Gómez llega a La Popu con “La noche más pulenta”

Se suma un nuevo programa a la grilla: Adrián Gómez se adueña de la medianoche de lunes a jueves de 00 a 02hs, con personajes, música y mucho humor.

FOTO: Adrián Gómez llega a La Popu con “La noche más pulenta”

Las madrugadas de La Popu se renuevan con humor, música y mucha compañía. Desde este lunes, Adrián Gómez desembarca en la radio con “La noche más pulenta”, un ciclo que promete risas aseguradas y la mejor energía en la trasnoche.

De lunes a jueves, de 00 a 02 hs, los oyentes podrán disfrutar de un programa distinto, cargado de personajes, ocurrencias y la impronta única de Adrián, que llega para transformar la medianoche en un verdadero show radial.

Entre los protagonistas que dirán presente están Ricardo Mario Alberto, el licenciado Elefantini, la licenciada Pilar Gordo y muchos más, que acompañarán cada emisión con su humor característico. Todo esto, sumado a la música que no puede faltar en La Popu, hacen de esta propuesta la mejor manera de vivir la madrugada.

Adrián Gómez invita a todos a sumarse a la experiencia: dos horas de pura diversión, personajes entrañables y la compañía que hace que la noche pase volando.

