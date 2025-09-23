Adiós a Carina Favatta: ¿qué decía de su amor, Gary?

El cuarteto cordobés se vistió de luto con la partida de la mujer que sostuvo la memoria del "Ángel que canta". Su testimonio, un eco de amor y admiración, revela la intimidad de un ídolo más allá del escenario.

La noticia del fallecimiento de Carina Favatta de Fuentes, viuda del inolvidable Gary, sacudió al mundo del cuarteto este lunes.

A sus 64 años, la "guardiana" de la memoria del "Ángel que canta" partió tras una neumonía, dejando un vacío en el corazón de quienes conocieron la historia de amor y compañerismo que sostuvo la carrera de uno de los grandes.

Carina no fue solo la esposa de Gary; fue un pilar fundamental en su vida y obra. Detrás del artista que llenaba estadios y vendía discos, existía un hombre que ella recordaba con una ternura única, priorizando siempre al esposo sobre el ídolo.

"Cuando yo lo conocí era un ilustre desconocido", confesó en una entrevista en 2018, revelando que su relación se construyó "a partir del amor, de la risa, la intimidad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero su visión era completa y sin filtros. Carina también fue testigo del profesionalismo exigente y meticuloso de Gary. "Laboralmente era un tipo exigente, exigía tanto que te terminaba sacando el hígado", recordaba, aunque sin dejar de admirar su dedicación: "Todo tenía que estar perfecto porque él hacía un muy buen trabajo".

Esa pasión por la perfección, según ella, fue lo que lo convirtió en un "artista único".

El legado de Gary se mantuvo vivo, en gran parte, gracias a las palabras y el recuerdo de Carina. Fue ella quien, con el tiempo, tomó verdadera dimensión de la figura que había sido su compañero de vida.

"Nos dimos cuenta de quien era Gary una vez que no estuvo más", expresó, con la sabiduría que solo el tiempo y la ausencia pueden dar.

Con la partida de Carina, se cierra un capítulo fundamental en la historia del cuarteto. Ella no solo fue la viuda de Gary, sino la voz que nos permitió conocer al hombre detrás de la leyenda.

Su amor incondicional y su incansable devoción por mantener viva la memoria de su esposo son el mejor homenaje que el "Ángel" podría haber recibido.

Hoy, ambos se reencuentran, y en algún lugar, la melodía de "Solo tu, solo yo" vuelve a sonar, completa.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/