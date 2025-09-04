¿A qué hora tocan la LBC, Euge Quevedo y Q’Lokura en el partido de Argentina?

La previa de Argentina–Venezuela tendrá sabor cuartetero. Las bandas animarán la jornada con shows en vivo desde las 18:30, antes del inicio del partido. Cobertura especial de La Popu.

FOTO: Previa bien cuartetera en el último partido oficial de Messi en Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la previa del partido que la Selección Argentina disputará este jueves frente a Venezuela en el estadio Monumental estará cargada de música y fiesta.

Los shows estarán a cargo de La Banda de Carlitos, Uriel Lozano y Q’Lokura, quienes se presentarán en vivo antes del inicio del encuentro. La grilla oficial de espectáculos está programada de 18:30 a 19:30, con este orden:

• La Banda de Carlitos

• Uriel Lozano

• Q’Lokura

Desde la organización recomiendan a los hinchas llegar con anticipación: se aconseja asistir al menos dos horas antes al estadio para poder disfrutar de la jornada completa de música en Núñez y no perderse a ninguno de los artistas convocados.

Cobertura especial de La Popu con Dahy Terradas desde el Monumental.

Seguí la transmisión todo el día por las redes sociales de la radio.