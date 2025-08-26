A pedido del público, Sabroso lanza unas joyitas de su archivo

El grupo lanza un nuevo material con grabaciones en vivo y de estudio que hasta ahora sólo estaban en YouTube.

Sabroso sigue sorprendiendo a su público y en esta ocasión lo hace con el anuncio del lanzamiento de “Archivos Parte 2”, un material muy esperado por los fanáticos. Se trata de un compilado de grabaciones en vivo y de estudio que hasta el momento solo podían escucharse en YouTube, pero que ahora llegan a todas las plataformas digitales para disfrutarlos sin límites.

Más que un simple estreno, “Archivos Parte 2” es la respuesta a un deseo colectivo de los fanáticos, que venían reclamando por estas joyas musicales desde hace tiempo.

El tracklist incluye temas en vivo como “De nuevo tú”, “Nadie como tú”, “Un finde”, además de versiones en estudio como “Todos juntos” y “Estrellita mía”.

“Archivos Parte 2” estará disponible desde el 29 de agosto en Spotify, Apple Music, Deezer y todas las plataformas digitales.

