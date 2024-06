La Pepa adelantó detalles del aniversario y habló sobre la salud de Moyano

"El fin de semana pasado terminé Villa Retiro con fiebre, a los tumbos terminé me ataca mucho el pecho la humedad, me da bronca no poder cumplir." expresó la Pepa por su condición de salud la semana pasada.

"Estamos de estrenos, hicimos algunos covers pero los adaptamos de manera distinta, esperemos a la gente le guste, hicimos una reversión de un clásico de Jiménez, pero al estilo barrabalero, tratar de hacer siempre la nuestra nos gusta que la gente nos identifique", expresó Javier en referencia a los covers.

Se viene el aniversario con tres noches inolvidables en septiembre en Quality Arena: "Estamos armando el aniversario, invitamos a todos los ex integrantes, los cantantes van a tener cada uno su participación, estamos armando de a poco esa noche, va a ser una noche larga es todo para nuestro público, yo creo que la gente se va a ir muy emocionada, quedan las últimas entradas en Quality. Vamos a hacer una locura" expresó el líder de La Barra con mucha emoción.

"Quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Adrián Moyano, se descompuso en Villa María, está en terapia intensiva, estamos muy tristes por eso porque el gordo está pasando un problema de salud muy importante, por orden del médico no puede estar más laburando con nosotros" expresó con mucho pesar La Pepa.

"La Barra nació en Las Palmas, cumplimos 30 años en bailes grandes de Córdoba, pero hay una historia en los comienzos en algunos barrios como Villa Libertador, Ituzaingo, Bella Vista y queremos hacerle un agradecimiento a la gente que nos recibió y nos vio nacer, queremos volver a los barrios. Estamos preparando un domingo o dos domingos al mes, para devolverle lo que somos y de dónde salimos. Queremos invitar también a alguna banda que nos acompañe, será libre y gratuito, creo que eso nunca se hizo en la música de Córdoba más adelante habrá más novedades", adelantó en exclusiva La Pepa en La Popu.

Escucha la nota completa con la Pepa Brizuela en la web de La Popu.