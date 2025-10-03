La Banda de Carlitos sorprendió con enganchados de cumbia junto a Neno Aguirre

En vivo desde el clásico de La Morocha, LBC reversionó “Samaritas del amor” y “No debiste volver” junto al cantante de Dale Q’ Va.

La Banda de Carlitos sigue apostando a las colaboraciones y esta vez lo hizo con un estreno muy especial: enganchados de cumbia lbceras, reversionadas nada menos que con la voz de Neno Aguirre, cantante de Dale Q’ Va.

Los clásicos “Samaritas del amor” y “No debiste volver” fueron grabados en vivo en el Clásico de La Morocha, donde Keso Pavón y Neno Aguirre desplegaron toda su energía que hizo delirar al público presente.

Disponible en todas las plataformas digitales.

