El Loco Amato, íntimo: "Yo defiendo la esencia del cuarteto"

Cristian "El Loco" Amato, uno de nuestros máximos artistas de nuestro género popular, respetado, convocante y con una gran historia que marcó nuestro cuarteto, brindó una entrevista exclusiva con Vane Ludueña para La Popu donde habló de su presente, su lugar en el cuarteto, cómo ve la nueva generación, y su encuentro con el Mandamás en el Baile más grande del Universo.

Ante su presente post-pandemia, Amato expresó: “Estoy contento por todo lo que se viene dando, lo logrado como orquesta después de la pandemia. El cuarteto ha progresado de una manera increíble a nivel mundial. Yo siempre digo que es una carrera interminable, a mí me cuesta aggiornarme la productora va para adelante y yo los sigo.”

Sobre la nueva generación del cuarteto y lo logrado por algunas bandas como La Konga. “Yo tuve la oportunidad de hablar con los muchachos, sobre todo cariños siempre a Diego, y les agradecí como cuartetero lo que hicieron en el Vélez, la gira internacional, tocar en Irlanda. Todas esas cosas que honestamente no, me decían ellos una vez que fueron a verme 'vos viejo para cuando', y yo les decía no chicos yo me quedo acá en casa, ustedes son jóvenes, y están haciendo muy bien las cosas. Me pone orgulloso como cuartetero pero yo siempre fui muy reacio a esas cosas, siempre le dije a Gustavo que no me sentía bien con tocar lejos.”

Su lugar en el cuarteto y su decisión de no cantar fuera del país. “Hay tantos intercambios, en Atenas nos fueron a ver varios chicos de Chile, de la cumbia, pero yo soy más de lo nuestro. Respeto a todos los artistas. La revolución de los jóvenes es espectacular como la revolución que causó cuando llegó Jean Carlos con el merengue eso fue extraordinario para el cuarteto. Jean Carlos fue una revolución incorporó la tambora, y comenzaron ir todos por ese camino. Ver rayos láser en Chebere en la presentación de Velocidad, como le pegaba el láser a Fernando en el cinturón para nosotros era extraordinario. Y ver grabar al Uli, ver a los jóvenes lo que están haciendo me parece muy desafiante. Me acuedo que hablé con Uli le dije como te animaste a cantar el Himno Nacional delante de Messi de todos, son muy valientes. Soy consumidor de cuarteto, me las sé a todas, sé que los chicos de La Barra van a ir a España. Veo todo, lo que hace Carlos, a Tucumán creo que se va ahora y lo disfruto a todo como disfruté el Baile más Grande del Universo.”

Amato fue uno de los artistas destacados y más pedidos en la grilla de eventos de Universo Jiménez y estuvo presente la noche del Baile más grande del Universo en el Estadio Kempes. Recordó como fue su encuentro con La Mona esa noche tan importante para él. “Volví a tener 18 años, lo disfruté, no me quería ir, tenía 400 millones de preguntas para hacerle, me sentí un niño arriba del escenario, hasta tenía miedo de quedar como un pesado. Yo aprendí en la pandemia a no planificar más, antes tenía los objetivos más marcados. Traté de ser el mejor padre, hijo, esposo, después de la pandemia la vida me dio una oportunidad más y ahora hago lo que se da. Me siento muy feliz y nos fue dando un resultado bueno, me siento muy apreciado, la gente me agradece al final del baile y eso es todo. Cada cosa que hicimos desde que volvimos se dieron bien. Por ejemplo poder cantar con Carlos fue un momentazo. Antes uno estaba más pendiente cómo hacerlo, y ahora lo disfruto distinto, tranquilo", expresó con mucho cariño y emoción.

“Le conté a Carlos (Jiménez) que hacíamos temas de él me dijo que le parecía muy bien, y me preguntó ¿Por qué te dicen el Loco? No pareces loco vos”.

Haciendo grande al cuarteto de nuevo es el eslogan que utiliza en todas sus publicaciones en redes sociales y Vane le consultó sobre su significado. “La productora quería manifestar que nosotros queríamos disfrutar el cuarteto con los valores del cuarteto más allá de lo que se use ahora. Lo veo a Rusherking y yo sé la valentía por no decir otra cosa que tiene el Uli pero yo no me veo grabando con Rusherking. Es cuidar la esencia del cuarteto.”

